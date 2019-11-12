Выбраны два новых почетных гражданина Саратовской области

СЕГОДНЯ 13:20 2019-11-12T13:27:43+03:00

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Сегодня, 12 ноября, в Саратовской областной думе выбрали двух новых почетных граждан Саратовской области.

На голосование выдвинули инструктора-методиста физкультурно-спортивного центра «Урожай» Анатолия Горбатова (кандидатуру предложили его сослуживцы), генерального директора ООО «Ягоднополянское» Василия Марискина (кандидатуру внес депутат Сергей Курихин), начальника лабораторного сектора отдела моделирования и программирования АО «Конструкторское бюро промышленной автоматики» Александра Саморукова (кандидатуру внес губернатор Саратовской области) и генерального директора АО «Совхоз-Весна» Александра Решетова (кандидатуру предложили его коллеги).

Депутаты проголосовали за Саморукова и Марискина.

ИСТОЧНИК KP.RU