Новый аукцион на поставку троллейбусов в Саратов будет объявлен в ближайшее время

СЕГОДНЯ 13:10 2019-11-12T13:10:09+03:00

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Несостоявшийся аукцион по поставке семи троллейбусов в Саратов может быть объявлен повторно уже сегодня, 12 ноября. Об этом корреспонденту «КП-Саратов» сообщили в мэрии.

Срок подачи заявок на объявленный 28 октября аукцион истек 11 ноября. Никто не захотел за 49,98 млн рублей заняться поставкой электротранспорта в Саратов. Городской комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта готов был выплатить более 7 млн рублей за каждый троллейбус.

В пресс-службе администрации Саратова уточнили, что условия аукциона изменены не будут, чтоб сделать его более привлекательным для потенциальных участников.

ИСТОЧНИК KP.RU