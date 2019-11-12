Под Саратовом муж пытался зарезать жену с сыном на руках
Он приставил нож к горлу женщины и потребовал отпустить ребенка
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В Воскресенском районе Саратовской области агрессивного мужчину отправили на обязательные работы.
Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона, 32-летний злоумышленник угрожал убить свою жену.
Преступление было совершено 17 июля. У себя дома пьяный гражданин устроил скандал с избранницей в присутствии двухлетнего сына.
Мужчина схватил кухонный нож и приставил к горлу женщины. При этом он держал ее за волосы и требовал отпустить ребенка, чтобы можно было ее убить.
Суд приговорил злоумышленника к 320 часам обязательных работ.
ИСТОЧНИК KP.RU