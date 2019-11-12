2019-11-12T13:13:21+03:00
Общество

Выбраны три лучших идеи по оформлению набережной и проспекта Кирова в Саратове

Опубликованы варианты концепции
Дарья Вострикова
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Жюри открытого конкурса предпроектных решений «Изменим город вместе!» определило по три лучших варианта благоустройства двух важных пешеходных зон Саратова.

Так, претендентами на воплощение своих проектов по набережной в границах улиц Бабушкин взвоз и Дегтярная стала архитектурная группа TO BE architects с концепцией «Живой поток», «СТУЛЪ» с идеей «Парк промышленного периода», Антон Богнер — «Саратовское море — Новый шелковый путь».

.

.

Номинантами на преображение проспекта Кирова стали Open Roofs с концепцией «OPEN Крытый», группа в составе Ирины Пушкаревой, Антонины Люковой, Максима Сидоровичева с идеей «Ближе к солнцу», «FARDO» с концепцией «Точка отсчета».

.

.

Участники проходят в следующий тур, в котором выберут, кто станет победителем и получит 100 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
До полуночи без воды остались жители «Риолита» и улицы Навашина
В Балакове легковушка врезалась в бензовоз
Радаев: Зарплата дорожников должна быть не менее 30 тыс. рублей
В Новых Бурасах женщина задолжала дочерям 300 тыс. рублей
В Саратове прошла выставка, посвященная Серафиму Саровскому
В спортшколе Питерки построят фитнес-центр
В Саратове задержали вора в федеральном розыске
Ночью в Красноармейске горел частный дом
У питерцев появился свой современный кинозал
Саратовский семейный спектакль стал победителем всероссийского фестиваля
Сломанный вагон трамвая в Саратове привел к остановке «одиннадцатых»
Выбраны два новых почетных гражданина Саратовской области
Новый аукцион на поставку троллейбусов в Саратов будет объявлен в ближайшее время
В многоэтажке Балакова горела шахта лифта
В Саратове стартует программа «Основы цифровой трансформации и цифровой экономики: технологии и компетенции»
Под Саратовом муж пытался зарезать жену с сыном на руках
Мужчина погиб на пожаре в Бригадировке
Регоператор: Складирование уличного и строительного мусора на контейнерные площадки для ТКО недопустимо
В Саратове на монтаж главной новогодней елки потратят 3,1 млн рублей
Во многих домах Заводского района отключили воду