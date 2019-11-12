Выбраны три лучших идеи по оформлению набережной и проспекта Кирова в Саратове

СЕГОДНЯ 12:26 2019-11-12T13:13:21+03:00

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Жюри открытого конкурса предпроектных решений «Изменим город вместе!» определило по три лучших варианта благоустройства двух важных пешеходных зон Саратова.

Так, претендентами на воплощение своих проектов по набережной в границах улиц Бабушкин взвоз и Дегтярная стала архитектурная группа TO BE architects с концепцией «Живой поток», «СТУЛЪ» с идеей «Парк промышленного периода», Антон Богнер — «Саратовское море — Новый шелковый путь».

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Номинантами на преображение проспекта Кирова стали Open Roofs с концепцией «OPEN Крытый», группа в составе Ирины Пушкаревой, Антонины Люковой, Максима Сидоровичева с идеей «Ближе к солнцу», «FARDO» с концепцией «Точка отсчета».

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Участники проходят в следующий тур, в котором выберут, кто станет победителем и получит 100 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU