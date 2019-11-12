Во многих домах Заводского района отключили воду

СЕГОДНЯ 12:09 2019-11-12T12:09:59+03:00

Также ресурса нет у абонентов нескольких улиц в Октябрьском районе

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В Саратове сегодня, 12 ноября, из-за аварий на водопроводе и для работ УК отключили воду.

- Ориентировочно до полуночи не будет ресурса в домах Октябрьского района на улице Станционная, 1 и 2-й Станционные проезды, Дегтярная, 28, — сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС».

Также воды нет в домах в Заводском районе на улицах: Заречная, 1 и 2-й Акмолинский проезды, 1 и 2-й Брянский тупики, Брянский проезд, Брянская, Больничный проезд, поселок Князевка, 1-й Тульский проезд, Азовская, 15 и других.

ИСТОЧНИК KP.RU