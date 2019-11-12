Саратовцам рассказали, как добиться перерасчета за ЖКУ

СЕГОДНЯ 12:03 2019-11-12T12:53:36+03:00

ГЖИ до сих пор судится на стороне населения с компанией «Т Плюс»

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Сегодня, 12 ноября, начальник ГЖИ по Саратовской области Сергей Вербин рассказал, как можно добиться перерасчета за ЖКУ, если вы уверены, что вам начислили оплату несправедливо.

Сначала нужно донести информацию исполнителям коммунальной услуги, то есть ЖСК, УК, ТСЖ и т. д. Потом стороны согласовывают проверку по необходимому вопросу. Составляется акт в нужном количестве экземпляров. Если во время проверки возник спор, то можно инициировать экспертизу по предоставлению услуги.

В случае нежелания одной из сторон подписывать акт, тогда требуется задействование других участников, не менее двух лиц. Это могут быть собственники жилья в доме или старший по дому.

В случае, если перерасчета так и нет, заявитель вправе обратиться в суд или надзорные органы. Если нарушение возникло в результате поступления ресурса ненадлежащего качества — ответственность несет ресурсоснабжающая организация.

При проблеме на внутридомовых инженерных системах исправить ситуацию должен тот кто их обслуживает — ТСЖ, ЖСК и другие. В этом случае перерасчет не делается, но можно потребовать возмещения убытков.

В случае ошибки при перерасчете исполненной коммунальной услуги оплачивает штраф в размере 50% от этой суммы.

Если повторяются одни и те же нарушения, то такие действия могут рассматриваться как умышленные, материалы передаются в полицию. В 2019 году правоохранителям передано 29 таких материалов.

- Мы до сих пор в судах с компанией «Т Плюс». Например, было выявлено, что в дом на Малой Горной, 61/77 компания прислала платежки, согласно которым тепло якобы поступало весь месяц, а срок был на самом деле меньше. Сделан перерасчет на сумму свыше 400 тыс. рублей. Также подозрительна и череда нарушений у УК «Прогресс», — уточнил Сергей Вербин.

Также предусмотрена ответственность за неустановление приборов общедомового учета. Отказы обойдутся должностным лицам в 20–30 тыс. рублей, юридическим — от 50 до 109 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU