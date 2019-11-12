2019-11-12T11:41:41+03:00
Общество

Экс-директора НИИСХ Юго-Востока признали виновным в махинациях со служебными квартирами

Бывший руководитель саратовского НИИ отделался штрафом и условным сроком
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Бывший директор НИИСХ Юго-Востока Александр Прянишников признан виновным в превышении должностных полномочий и мошенничестве при распределении служебных квартир. Суд определил ему наказание в виде трех лет условно и штрафа в 70 тыс. рублей.

Как уточнили в СУ СКР по Саратовской области, с декабря 2014 по февраль 2015 года НИИ заключил госконтракты на приобретение ведомственных квартир, федеральный бюджет заплатил за них свыше 23 млн рублей. Руководитель института предоставил жилье в пользование 12 сотрудникам предприятия, внесшим дополнительные деньги в общей сумме около 8 млн рублей. При этом все эти работники по факту не были признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Еще 680 тыс. рублей в счет дополнительной оплаты за приобретение ведомственной квартиры Прянишников не передал застройщику, а присвоил.

Экс-руководитель НИИ своей вины не признал, но собранных следователями доказательств хватило суду для приговора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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