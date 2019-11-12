В Саратове рецидивист пошел на кражу, а потом напился и побрился

СЕГОДНЯ 11:21 2019-11-12T11:21:50+03:00

Он украл из магазина по две бутылки виски и текилы, а также бритвенные станки и кассеты для них

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В Ленинском районе Саратова полиция вчера, 11 ноября, поймала подозреваемого в краже из магазина.

- Территориальный менеджер по безопасности одного из ООО обратился с заявлением и рассказал, что кража двух бутылок виски и двух — текилы, а также бритвенных станков и кассет к ним произошла за 20 минут — с 19:00 до 19:20 — в магазине на улице Деловая, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.

Общая сумма ущерба составила почти 7,4 тыс. рублей.

Правоохранители возбудили дело и поймали 34-летнего безработного рецидивиста и доставили его в отдел.

Мужчина признался в преступлении и рассказал, что уже использовал похищенное в личных целях. Ему выписали подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU