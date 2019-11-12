2019-11-12T11:37:09+03:00
Общество

Мэрии Саратова придется раскошелиться на капельный полив деревьев на проспекте Кирова

Чиновники отрицают «спонсорскую помощь» со стороны бизнесменов
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Проспект КироваПроспект Кирова
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Замглавы администрации Саратова по городскому хозяйству Максим Сиденко 12 ноября отметил вклад в реконструкцию проспекта Кирова предпринимателей, ведущих бизнес на этой улице, а также ООО «Концессии водоснабжения — Саратов», которое отремонтировало сети предприятия, находящиеся на проспекте.

- При этом появились высказывания некоторых предпринимателей о якобы спонсорской помощи в установке капельного полива для зеленых насаждений. Но это не так. Сейчас вся так называемая система автополива — это всего лишь несколько метров обсадной трубы на одном квартале пешеходной зоны без присоединения к коммуникациям. Муниципалитет не обладает информацией, будет ли спонсор завершать работы и когда. Хочется отметить, что если монтаж не закончить сейчас, то в весенний период уже администрация города будет осуществлять техприсоединения и прокладывать трубопроводы для капельного полива. Так как проектом этого предусмотрено не было, администрации необходимо будет затратить дополнительные денежные средства и ресурсы, — посетовал Сиденко.

Напомним, сейчас реконструкция проспекта Кирова подходит к концу. Заменено 28 тыс. кв. м плитки, которая должна выдерживать автотранспорт, установлены новые световые опоры, высажено порядка сотни деревьев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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