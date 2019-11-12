2019-11-12T11:03:31+03:00
Происшествия

В Саратове мужчина шантажировал и насиловал массажистку и школьницу

Уголовное дело направлено в суд
Ольга Симонова
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Во Фрунзенском районе Саратова в суд направлено дело в отношении 54-летнего мужчины. Его обвиняют в целом ряде преступлений, среди которых изнасилование несовершеннолетней, изнасилование, соединенное с угрозой убийством, нарушение неприкосновенности частной жизни, использование несовершеннолетнего для изготовления порнографии и вымогательство.

- Следствие считает, что в феврале 2018 года мужчина познакомился в соцсети с 22-летней девушкой, которая имела медобразование и делала лечебный массаж. Именно под этим предлогом он и заманил ее в съемную квартиру, где и совершил изнасилование — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона.

После преступления злоумышленник сказал потерпевшей, что убьет ее, если она кому-то расскажет. 31 мая он снова позвонил даме и сказал, что расскажет в соцсетях, что потерпевшая — проститутка, а не массажистка. Он пообещал, что этого не случится, если она снова не встретится с ним.

Мужчина снова изнасиловал ее и снял действо на телефон, а после начал требовать 10 тыс. рублей, а иначе обещал распространить видео.

Только после этого девушка записала разговор на диктофон и пошла в полицию.

Во время расследования правоохранители выяснили, что массажистка — не первая жертва.

В августе 2018 года также в соцсети злоумышленник познакомился с 15-летней девочкой, рассказав, что предоставит ей подработку. Доверчивый подросток пришла на встречу, а там он ее изнасиловал и снял все это на мобильник.

Мужчина снова использовал свой прием с угрозами и к ребенку. Использовав этот компромат, он пригласил девочку на встречу, обещая скинуть запись ее друзьям, если она не придет.

Пострадавшей ничего не оставалось, как прийти, но гражданин снова изнасиловал ее. Уже после он продолжал писать и звонить несовершеннолетней, но она не реагировала. Она снова согласилась на встречу только 22 декабря после того, как услышала, что если она придет, то злоумышленник удалит видео. Однако этого не случилось и снова последовало изнасилование. Запуганный ребенок, боясь огласки, снова промолчала.

Только во время расследования следователи смогли разговорить жертв обвиняемого и узнать все подробности и доказательства его вины.

Уголовное дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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