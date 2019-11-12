2019-11-12T11:33:48+03:00
Общество

Полиция в Саратове проведет сходы граждан по поводу подпольных шинков

Сходы пройдут в непосредственной близости от питейных заведений, на которые больше всего жалуются люди
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В рамках акции «Приемная полиции во дворах» саратовские правоохранители соберут данные обо всех фактах незаконной торговли спиртным и нарушениях в работе питейных заведений.

В предстоящий четверг, 14 ноября, мобильные пункты полиции будут работать в каждом районе. Во встречах с населением, кроме участковых, там будут руководители местных отделов полиции. Начальник УМВД России по Саратову полковник Андрей Чепурной проведет прием граждан по личным вопросам по адресу улица Алексеевская, 1.

Адреса работы мобильных приемных пунктов составлены с учетом ранее поступивших жалоб на работу питейных заведений.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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