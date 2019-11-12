Оставленная без присмотра в Саратове «девятка» нашлась в металлоприемке

СЕГОДНЯ 10:42 2019-11-12T10:42:39+03:00

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В Кировском районе Саратова полиция вчера, 11 ноября, нашла похитителей ВАЗ-2109.

- Утром 24 октября в отдел обратился 52-летний мужчина и рассказал, что в течение суток кто-то украл его машину, оставленную без присмотра, от дома №35/45 по Технической улице. Сумма ущерба составила 85 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.

Правоохранители возбудили уголовное дело и поймали 20 и 21-летнего рецидивистов. Они признались в преступлении, им выписали подписку о невыезде.

Саму машину нашли в металлоприемке и вернули владельцу.

ИСТОЧНИК KP.RU