Оставленная без присмотра в Саратове «девятка» нашлась в металлоприемке
Машину похитили двое молодых рецидивистов
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В Кировском районе Саратова полиция вчера, 11 ноября, нашла похитителей ВАЗ-2109.
- Утром 24 октября в отдел обратился 52-летний мужчина и рассказал, что в течение суток кто-то украл его машину, оставленную без присмотра, от дома №35/45 по Технической улице. Сумма ущерба составила 85 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.
Правоохранители возбудили уголовное дело и поймали 20 и 21-летнего рецидивистов. Они признались в преступлении, им выписали подписку о невыезде.
Саму машину нашли в металлоприемке и вернули владельцу.
ИСТОЧНИК KP.RU