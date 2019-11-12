Жителям Саратовской области сделали перерасчет по «коммуналке» на 17,6 млн рублей

СЕГОДНЯ 10:27 2019-11-12T10:36:34+03:00

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Сегодня, 12 ноября, на брифинге начальник ГЖИ по Саратовской области Сергей Вербин рассказал о перерасчете за коммунальные услуги для местных жителей.

- Деньги возвращаются по результатам проверок. За 2019 год их было 857 (на 7,7% больше, чем в 2018 году). Основания — несогласие с платой за отопление, горячую воду, обращение с ТКО, индивидуальное потребление, — уточнил чиновник.

Так, гражданам сделали перерасчет на 12 млн 530 тыс. 300 рублей (на 14,3% больше, чем в прошлом, 2018 году) по результатам проверок и выданных предостережений.

Также привлекают прокуратуру. В 2019 году с участием надзорного ведомства проведено 24 проверки по 154 многоквартирным домам, в 13 из них выявлены нарушения на сумму 5 млн 130 тыс. 461 рубль.

По всем параметрам в 2019 году сделан перерасчет в пользу населения на сумму 17 млн 660 тыс. 761 рубль. Это на 56,38% больше аналогичного периода прошлого года.

В общем юридические и должностные лица получили 303 предписания, 112 предостережений, составлено 288 административных протоколов.

ИСТОЧНИК KP.RU