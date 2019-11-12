Саратов пока останется без новых троллейбусов

СЕГОДНЯ 09:57 2019-11-12T10:23:16+03:00

На аукцион по закупке электротранспорта никто не заявился

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Аукцион по закупке семи новых троллейбусов для Саратова признан не состоявшимся.

Срок подачи заявок от поставщиков истекал 11 ноября. Городской комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта готов был выплатить более 7 млн рублей за каждый троллейбус — 49,98 млн рублей всего.

Ожидалось, что участие в конкурсе, который объявили 28 октября, примет энгельсское предприятие «Тролза», переживающее тяжелые времена.

Однако ни одной заявки, в том числе от «Тролзы», на электронный аукцион не поступило.

- Троллейбусы, которые планирует закупить город, — не просто новый подвижной состав, они должны отвечать современным требованиям мегаполиса, то есть быть приспособленными для маломобильных групп граждан: это наличие откидного пандуса и площадки для инвалидов-колясочников, — заявил после объявления аукциона заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства области Иван Козаченко.

Он назвал это хорошим подарком жителям Саратова к Новому году, так как троллейбусы должны появиться на маршрутах уже к 20 декабря.

По всей видимости, саратовцы остались без этого подарка к празднику.

ИСТОЧНИК KP.RU