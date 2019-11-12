В Саратовской области вводят новый налоговый вычет для инвесторов
Рабочая группа в Саратовской областной думе 12 ноября решила вынести на заседание комитета по бюджету и налогам предложение о новом налоговом вычете для инвесторов.
Как пояснила замминистра экономики, начальник управления внешнеэкономической и инвестиционной деятельности правительства области Елизавета Нечаевская, это связано со снижением деловой активности и экономическими санкциями запада.
Вычет может достигать 10% ставки налога на прибыль, и воспользоваться предприятия-инвесторы могут им до конца 2027 года.
Депутаты поддержали проект в целом, попросив к заседанию комитета подготовить подробную роспись, как именно будут компенсированы предполагаемые 650 млн рублей выпадающих доходов бюджета, после того, как предприятия воспользуются этим налоговым вычетом.
ИСТОЧНИК KP.RU