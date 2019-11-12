В Саратовской области вводят новый налоговый вычет для инвесторов

СЕГОДНЯ 09:28 2019-11-12T09:32:39+03:00

Пока законопроект об этом готовится к обсуждению на комитете облдумы

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Рабочая группа в Саратовской областной думе 12 ноября решила вынести на заседание комитета по бюджету и налогам предложение о новом налоговом вычете для инвесторов.

Как пояснила замминистра экономики, начальник управления внешнеэкономической и инвестиционной деятельности правительства области Елизавета Нечаевская, это связано со снижением деловой активности и экономическими санкциями запада.

Вычет может достигать 10% ставки налога на прибыль, и воспользоваться предприятия-инвесторы могут им до конца 2027 года.

Депутаты поддержали проект в целом, попросив к заседанию комитета подготовить подробную роспись, как именно будут компенсированы предполагаемые 650 млн рублей выпадающих доходов бюджета, после того, как предприятия воспользуются этим налоговым вычетом.

ИСТОЧНИК KP.RU