На пожарах в Саратовской области погибли 127 человек и трое детей

СЕГОДНЯ 09:08 2019-11-12T09:08:30+03:00

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На пожарах в Саратовской области за десять месяцев 2019 года пострадали 172 человека и погибли 130, в том числе трое детей. Почти половина скончавшихся — 62 человека — были пьяны.

- Больше половины смертельных возгораний произошло из-за неосторожного обращения с огнем, на них погибли 68 человек. На пожарах из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования и электроприборов скончались 18 человек и 11 погибли из-за неправильного использования печей или их неисправности, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона.

Всего за десять месяцев произошло 8 145 возгораний, 6 469 из них — из-за неосторожного обращения с огнем. В 157 случаях виноваты пьяные люди, из-за неправильной сварки случился 31 пожар, шалость детей привела к 48 возгораниям, 272 раза горели автомобили, а в жилом секторе ЧП с огнем случились 1 732 раза.

ИСТОЧНИК KP.RU