2019-11-12T09:10:07+03:00
Общество

Прокуратура потребовала засыпать опасный для жизни котлован в Степном

Траншея не была огорожена
Екатерина Семенова
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В Советском районе Саратовской области прокуратура обнаружила на улице Колхозная поселка Степное угрозу для жителей.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, напротив дома №39а вырыли котлован. При этом его не огородили, а сигнальная лента была сорвана.

- Наличие продолжительное время на указанной местности котлована препятствовало вывозу мусора с территории улицы, — отметили в прокуратуре.

Было установлено, что траншею выкопали работники МУП СМР «ЖКХ», при этом разрешение на земляные работы администрацией не выдавалось.

На проведенном совещании с привлечением представителей власти и предприятия было решено незамедлительно завершить работы и засыпать котлован. Главе Советского района и исполнительного директора МУП СМР «ЖКХ» внесены представления.

Сейчас котлован засыпан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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