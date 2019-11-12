На спортплощадке у школ №№24 и 93 в Саратове будет летний кинотеатр

СЕГОДНЯ 08:33 2019-11-12T08:33:36+03:00

Также по проекту возведут футбольное поле, волейбольную и баскетбольную площадки

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Губернатор Саратовской области Валерий Радаев вчера, 11 ноября, осмотрел реконструкцию спортплощадок на территории школ №№24 и 93 в районе СХИ.

- По проекту там будет футбольное поле с искусственным покрытием, трибунами, баскетбольная и волейбольная площадки, бассейн, беговые дорожки, площадка для сдачи норм ГТО, также планируется летний кинотеатр, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе губернатора.

Фото пресс-службы губернатора Саратовской области

Пока что территорию убирают, выводят теплотрассы, обустраивают дренаж под футбольное поле и другое, часть работ пройдет уже в 2020 году.

- Для школьников, для жителей близлежащих домов создается новое современное, спортивное пространство. Это новые возможности, чтобы заниматься спортом, отдыхать, проводить время с пользой для здоровья, — сказал Валерий Радаев, отметив, что работы нужно постоянно контролировать.

Фото пресс-службы губернатора Саратовской области

ИСТОЧНИК KP.RU