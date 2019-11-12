В Саратове мужчина ударил соперника на любовном фронте ножом

СЕГОДНЯ 07:48 2019-11-12T07:56:52+03:00

Изменить размер текста: A A

В Саратове 37-летнего мужчину обвиняют в убийстве.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, по версии следствия, преступление было совершено 7 сентября в квартире дома на Финляндском тупике Заводского района.

Двое мужчин и женщина распивали спиртное. Один обвинил другого в интимной связи с его подругой, пока он был в командировке.

Во время ссоры 37-летний гражданин схватился за нож и ударил противника в шею. Раненый ушел к себе домой, где вызвал медиков. Однако по пути в больницу скончался от сильной потери крови.

Уголовное дело по факту убийства направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU