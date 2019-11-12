В Саратове мужчина ударил соперника на любовном фронте ножом
В Саратове 37-летнего мужчину обвиняют в убийстве.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, по версии следствия, преступление было совершено 7 сентября в квартире дома на Финляндском тупике Заводского района.
Двое мужчин и женщина распивали спиртное. Один обвинил другого в интимной связи с его подругой, пока он был в командировке.
Во время ссоры 37-летний гражданин схватился за нож и ударил противника в шею. Раненый ушел к себе домой, где вызвал медиков. Однако по пути в больницу скончался от сильной потери крови.
Уголовное дело по факту убийства направлено в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU