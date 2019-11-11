2019-11-11T21:14:59+03:00
Происшествия

ДТП перекрыло движение трамваев 11-го маршрута

По предварительным данным, в аварии никто не пострадал
Ольга СИМОНОВА
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ДТП у стадиона "Авангард"ДТП у стадиона "Авангард"Фото: Ольга Симонова
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Прервано движение трамваев 11-го маршрута у остановки «Стадион «Авангард» в сторону Мирного переулка по причине ДТП.

Авария произошла на повороте с улицы Техническая на Танкистов.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов» с места событий, Mitsubishi врезалась в Kia Rio. По предварительным данным, пострадавших нет.

Машины перегородили движение трамваев.

Прервано движение трамваев Фото: Ольга Симонова

Прервано движение трамваевФото: Ольга Симонова

ИСТОЧНИК KP.RU

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