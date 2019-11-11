ДТП перекрыло движение трамваев 11-го маршрута
По предварительным данным, в аварии никто не пострадал
ДТП у стадиона "Авангард"Фото: Ольга Симонова
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Прервано движение трамваев 11-го маршрута у остановки «Стадион «Авангард» в сторону Мирного переулка по причине ДТП.
Авария произошла на повороте с улицы Техническая на Танкистов.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов» с места событий, Mitsubishi врезалась в Kia Rio. По предварительным данным, пострадавших нет.
Машины перегородили движение трамваев.
Прервано движение трамваевФото: Ольга Симонова
ИСТОЧНИК KP.RU