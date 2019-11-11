Тренер волейбольного «Протона»: Мы очень хотели выиграть у Карполя

СЕГОДНЯ 16:12 2019-11-11T16:43:01+03:00

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Саратовский волейбольный «Протон» 10 ноября одержал тяжелую победу над лидером «Суперлиги Пари-Матч» «Уралочкой-НТМК» в Нижнем Тагиле. Счет по партиям 2:3 в пользу саратовских волейболисток.

При этом чуть более недели назад, 1 ноября, спортсменки «Протона» безоговорочно уступили «Уралочке-НТМК» в рамках розыгрыша Кубка страны.

- После поражения мы были больше мотивированными, чтобы взять реванш у нашего знаменитого тренера, у которого все хотят выиграть. Порадовало в этой игре то, что мы боролись до конца. Это очень хороший момент, когда команда не бросает играть, — заметил после матча главный тренер «Протона» Юрий Маричев, имея в виду президента и главного тренера клуба «Уралочка-НТМК» Николая Карполя.

ИСТОЧНИК KP.RU