Госжилинспекция решает вопрос о привлечении к ответственности «УК «Красная»

СЕГОДНЯ 15:18 2019-11-11T15:18:18+03:00

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Проверка государственной жилищной инспекции Саратовской области подтвердила нарушения норм технической эксплуатации жилищного фонда в доме №7 по ул. Топольчанской.

Жители этого дома и № 35 по улице Тархова в Саратове сообщили о затопленных подвалах и разместили в соцсетях посвященное этому видео.

Инспектор подтвердил затопление подвального помещения.

- На данный момент решается вопрос о привлечении ООО «УК «Красная» к административной ответственности по ч.2 ст.14.1.3 КоАП РФ, - сообщили в ГЖИ.

«УК «Красная», которая подконтрольна депутату областной думы Николаю Бондаренко, дан срок на исправление ситуации до 29 ноября 2019 года.

В доме №35 по улице Тархова инспекция нарушений не обнаружила.

ИСТОЧНИК KP.RU