Госжилинспекция решает вопрос о привлечении к ответственности «УК «Красная»
Проверка государственной жилищной инспекции Саратовской области подтвердила нарушения норм технической эксплуатации жилищного фонда в доме №7 по ул. Топольчанской.
Жители этого дома и № 35 по улице Тархова в Саратове сообщили о затопленных подвалах и разместили в соцсетях посвященное этому видео.
Инспектор подтвердил затопление подвального помещения.
- На данный момент решается вопрос о привлечении ООО «УК «Красная» к административной ответственности по ч.2 ст.14.1.3 КоАП РФ, - сообщили в ГЖИ.
«УК «Красная», которая подконтрольна депутату областной думы Николаю Бондаренко, дан срок на исправление ситуации до 29 ноября 2019 года.
В доме №35 по улице Тархова инспекция нарушений не обнаружила.
ИСТОЧНИК KP.RU