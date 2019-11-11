Жителя Энгельса отправили в тюрьму за сорванные украшения с прохожих

СЕГОДНЯ 14:21 2019-11-11T14:21:49+03:00

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Суд признал 29-летнего жителя Энгельса виновным в грабеже.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, 19 мая вечером мужчина совершил два грабежа. Он отслеживал женщин и срывал с них украшения: одна лишилась цепочки с крестиком и золотым кулоном, а вторая лишь кулона, поскольку крепление оторвалось.

Местом нападения стал проспект Фридриха Энгельса 4 и проспект Строителей 8.

Сумма ущерба составила около 30 тыс. рублей.

Потерпевшие в тот же день обратились в полицию, опознали нападавшего по фотографии и 21 мая преступника задержали.

Ему назначили два года в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU