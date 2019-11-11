Жителя Энгельса отправили в тюрьму за сорванные украшения с прохожих
Суд признал 29-летнего жителя Энгельса виновным в грабеже.
Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, 19 мая вечером мужчина совершил два грабежа. Он отслеживал женщин и срывал с них украшения: одна лишилась цепочки с крестиком и золотым кулоном, а вторая лишь кулона, поскольку крепление оторвалось.
Местом нападения стал проспект Фридриха Энгельса 4 и проспект Строителей 8.
Сумма ущерба составила около 30 тыс. рублей.
Потерпевшие в тот же день обратились в полицию, опознали нападавшего по фотографии и 21 мая преступника задержали.
Ему назначили два года в исправительной колонии строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU