2019-11-11T13:54:39+03:00
Общество

В Саратовской области обнаружена некачественная вакцина

Препарат не соответствует требованиям по стерильности
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Саратовской области выявили некачественную вакцину против энтерококковой инфекции телят, ягнят и поросят.

Как рассказали «КП-Саратов» в Россельхознадзоре по Саратовской области, речь идет о препарате серии 2, срока годности до июня 2021 года производства ФКП «Ставропольская биофабрика».

Подозрение вызвал показатель «стерильность».

Препарат убрали с полок и предупредили граждан сообщать о его местонахождении в ведомство по телефону 748-031 или на электронный адрес: rsn-vetnadzor@mail.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24