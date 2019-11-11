В Саратовской области обнаружена некачественная вакцина
Препарат не соответствует требованиям по стерильности
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В Саратовской области выявили некачественную вакцину против энтерококковой инфекции телят, ягнят и поросят.
Как рассказали «КП-Саратов» в Россельхознадзоре по Саратовской области, речь идет о препарате серии 2, срока годности до июня 2021 года производства ФКП «Ставропольская биофабрика».
Подозрение вызвал показатель «стерильность».
Препарат убрали с полок и предупредили граждан сообщать о его местонахождении в ведомство по телефону 748-031 или на электронный адрес: rsn-vetnadzor@mail.ru.
ИСТОЧНИК KP.RU