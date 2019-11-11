Мэр Саратова надеется, что ситуации со снежным коллапсом не повторится

СЕГОДНЯ 13:52 2019-11-11T13:53:55+03:00

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Сегодня, 11 ноября, мэр Саратова Михаил Исаев осмотрел базу муниципального предприятия «Служба благоустройства города». Его интересовало, как город готов к зиме в плане снега, льда и сосулек.

По словам директора службы благоустройства города Александра Белова, сейчас в наличии 58 единиц техники для уборки города, среди которых роторы, кдм, грейдеры. Также 29 — для уборки тротуаров, в наличии 40 погрузчиков и самосвалов и пять машин для содержания снежных свалок. Всего в городе 172 машины, которые будут работать на уборке зимой, но именно на этой базе на улице Соколовая, обслуживающей Волжский район, — 64 единицы.

Скоро ожидается поставка дополнительной спецтехники, она полностью прибудет в город до 15 ноября.

Мэр Саратова поговорил с рабочими, спросил сколько они работают. Один ответил, что работает на этом предприятии уже порядка 11 лет.

Мэр также спросил про зарплату, рабочий ответил, что 25 тыс. рублей.

Работникам предприятия мэр предложил увеличить зарплатуФото: Ольга Симонова

Исаев подчеркнул Белову, что надо повышать зарплаты, чтобы больше людей шли сюда и не было простоев техники зимой.

- Нужно добрать штат и выстроить логистику. Думаю, мы пройдем без того, что было в прошлую зиму, — констатировал Исаев.

Также во время осмотра была затронута тема реагентов для борьбы с обледенением дорог. На базах МБУ есть 11 тыс. тонн песко-соляной смеси, почти 1 500 тонн реагентов, ожидается поставка еще 1000 тонн. Они сейчас современные, трехсоставные.

ИСТОЧНИК KP.RU