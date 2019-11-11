Саратовский спортсмен взял бронзу Всероссийского турнира по спортивной борьбе
С 8 по 9 ноября в Кузнецке прошел XV Всероссийский турнир по спортивной борьбе на призы администрации города Кузнецка и Пензенского регионального общественного фонда «Греко-римская борьба», посвященный памяти выпускников кузнецкой школы борьбы.
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, соревнование собрало свыше 200 человек из Москвы, Волгоградской, Оренбургской, Пензенской областей и других регионов.
Так, участник из Саратова, Матвей Валдеев завоевал бронзу в весовой категории до 45 кг, а Ярослав Сизов стал пятым среди соперников в весе до 60 кг.
ИСТОЧНИК KP.RU