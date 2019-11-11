2019-11-11T13:38:55+03:00
Общество

Саратовский спортсмен взял бронзу Всероссийского турнира по спортивной борьбе

Состязания прошли в Кузнецке
Дарья Вострикова
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С 8 по 9 ноября в Кузнецке прошел XV Всероссийский турнир по спортивной борьбе на призы администрации города Кузнецка и Пензенского регионального общественного фонда «Греко-римская борьба», посвященный памяти выпускников кузнецкой школы борьбы.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, соревнование собрало свыше 200 человек из Москвы, Волгоградской, Оренбургской, Пензенской областей и других регионов.

Так, участник из Саратова, Матвей Валдеев завоевал бронзу в весовой категории до 45 кг, а Ярослав Сизов стал пятым среди соперников в весе до 60 кг.

ИСТОЧНИК KP.RU

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