В Заводском районе сгорел автомобиль
Площадь пожара составила 4 кв. м [видео]
Фото соцсетей
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В Заводском районе Саратова горел автомобиль.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, сигнал о возгорании поступил в 11:05. По словам очевидцев, очевидцы, ЧП случилось на улице Киевская, напротив дома №8а, неподалеку от проспекта Энтузиастов.
На кадрах видно, что сгорел автомобиль ВАЗ-21099.
Фото соцсетей
Машина выгорела полностью, площадь пожара составила 4 кв. м. Машину тушили двое пожарных.
По предварительной версии, причиной возгорания стала неисправность механизмов автомобиля.
В Заводском районе сгорел автомобиль.
ИСТОЧНИК KP.RU