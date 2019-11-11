2019-11-11T13:31:12+03:00
Происшествия

В Заводском районе сгорел автомобиль

Площадь пожара составила 4 кв. м [видео]
Екатерина Семенова
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В Заводском районе Саратова горел автомобиль.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, сигнал о возгорании поступил в 11:05. По словам очевидцев, очевидцы, ЧП случилось на улице Киевская, напротив дома №8а, неподалеку от проспекта Энтузиастов.

На кадрах видно, что сгорел автомобиль ВАЗ-21099.

Фото соцсетей

Фото соцсетей

Машина выгорела полностью, площадь пожара составила 4 кв. м. Машину тушили двое пожарных.

По предварительной версии, причиной возгорания стала неисправность механизмов автомобиля.

В Заводском районе сгорел автомобиль.

ИСТОЧНИК KP.RU

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