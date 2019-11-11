В Хвалынске пенсионерка заплатит 5 тыс. рублей за избиение мужчины

СЕГОДНЯ 13:07 2019-11-11T13:07:06+03:00

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Суд обязал 62-летнюю гражданку из Хвалынска выплатить компенсацию морального вреда 39-летнему местному жителю.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, в мае 2019 года пенсионерка начала бить мужчину по спине из—за возникшей неприязни.

В зале суда женщина сказала, что никого не била, а только оттолкнула оппонента.

Ее обязали выплатить штраф в размере 5 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU