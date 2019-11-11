В Хвалынске пенсионерка заплатит 5 тыс. рублей за избиение мужчины
Она почувствовала неприязнь
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Суд обязал 62-летнюю гражданку из Хвалынска выплатить компенсацию морального вреда 39-летнему местному жителю.
Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, в мае 2019 года пенсионерка начала бить мужчину по спине из—за возникшей неприязни.
В зале суда женщина сказала, что никого не била, а только оттолкнула оппонента.
Ее обязали выплатить штраф в размере 5 тыс. рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU