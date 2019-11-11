В Саратове мать обнаружила пятилетнего сына мертвым в кровати
Возбуждено уголовное дело
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Следователи Ленинского района организовали проверку по факту гибели ребенка.
Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, по предварительным данным, 10 ноября около 5:00 в доме на Гвардейской улице 31-летняя женщина обнаружила в кровати своего пятилетнего сына мертвым.
Прибывшие следователи не обнаружили признаков насильственной смерти на его теле.
Для выяснения обстоятельств произошедшего назначены судебно-медицинские экспертизы, проводится комплекс мер.
По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU