2019-11-11T12:59:14+03:00
Происшествия

В Саратове мать обнаружила пятилетнего сына мертвым в кровати

Возбуждено уголовное дело
Дарья Вострикова
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Следователи Ленинского района организовали проверку по факту гибели ребенка.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, по предварительным данным, 10 ноября около 5:00 в доме на Гвардейской улице 31-летняя женщина обнаружила в кровати своего пятилетнего сына мертвым.

Прибывшие следователи не обнаружили признаков насильственной смерти на его теле.

Для выяснения обстоятельств произошедшего назначены судебно-медицинские экспертизы, проводится комплекс мер.

По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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