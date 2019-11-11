Посол из Франции высоко оценил Радищевский музей в Саратове

СЕГОДНЯ 12:45 2019-11-11T12:45:12+03:00

Изменить размер текста: A A

Чрезвычайный и Полномочный Посол Французской Республики в Российской Федерации госпожа Сильви Берманн в рамках визита в Саратовскую область 8 ноября посетила художественный музей имени Радищева, а также побывала на открытии фестиваля французского кино.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве культуры Саратовской области, во время визита Сильви Берманн познакомилась с личностью основателя музея Алексеем Боголюбовым, который подарио городу свою коллекцию произведений русского и европейского искусства.

Интерес вызвал зал французских и голландских художников, произведения Левицкого, Репина, Поленова и других авторов.

- Я восхищена редкой для провинциального музея коллекцией европейского искусства. Восхищена средневековой живописью и скульптурами. Будем сотрудничать, организовывать обменные выставки, — отметила гостья.

Она оставила положительный отзыв о посещении музея в книге почетных гостей.

Также госпожа Посол приняла участие в церемонии открытия фестиваля французского кино в формате виртуальной реальности «Culture VR: FR», который прошел в историческом парке «Россия – Моя история».

ИСТОЧНИК KP.RU