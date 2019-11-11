В Романовском районе мужчина украл у собутыльника карту и телефон

СЕГОДНЯ 12:00 2019-11-11T12:00:02+03:00

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Суд признал 56-летнего жителя поселка Борецкий виновным в краже.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, установлено, что 8 июля он со своим 44-летним знакомым распивал спиртное с 44-летним знакомым в ВАЗ-2131. Дождавшись сна собутыльника, гость унес телефон марки Samsung Galaxy и банковскую карту, с которой впоследствии купил еду на сумму почти 6 тыс. рублей.

Сумма ущерба составила почти 9 тыс. рублей.

Гражданина обязали возместить материальный ущерб и выплатить 5 тыс. рублей штрафа в пользу государства.

ИСТОЧНИК KP.RU