ГИБДД Саратова просит помочь в розыске виновника ДТП

СЕГОДНЯ 11:40 2019-11-11T11:40:28+03:00

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ГИБДД Саратова просит откликнуться всех, кто может что-либо знать о хозяине тонированного «АЗ-2107 темно-вишневого цвета.

Неизвестный пока негодяй на этом авто в 20.35 27 октября у дома №7 по проспекту Строителей ударил автомобиль «Skoda Rapid» и скрылся.

В результате столкновения иномарка получила механические повреждения, очевидцы происшествия не смогли записать номера виновника аварии, потому что на ВАЗе их попросту не было.

- Убедительная просьба всех, кому что-либо известно о данном происшествии сообщить по телефонам 64-33-03, 74-71-07, 020, 75-07-44, 42-07-12, - отметили в ГИБДД по Саратову.

ИСТОЧНИК KP.RU