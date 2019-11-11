В Балакове мужчина грабил квартиры во время ремонта

СЕГОДНЯ 11:31 2019-11-11T11:31:33+03:00

Изменить размер текста: A A

В Балакове Саратовской области мужчину осудили за кражу.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона, 32-летнего мужчину признали виновным и приговорили к 3,5 года в колонии строгого режима.

Суд установил, что мужчина занимался ремонтом квартиры за деньги. Воспользовавшись отсуствием хозяина, в марте 2018 года он украл 120 тыс. рублей и золото на более чем 50 тыс. рублей. В мае 2018 году он точно также обокрал еще одну квартиру. На этот раз добычей стали золотые украшения на 20 тыс. рублей.

Не согласившись с приговором мужчина обжаловал его. Однако, учитывая, что он ранее уже был судим, суд отказал в пересмотре дела.

ИСТОЧНИК KP.RU