2019-11-11T11:27:44+03:00
Общество

С января по октябрь в Саратове за неправильную тонировку оштрафованы 8600 водителей

С 11 по 14 ноября в Саратове проходит операция по отлову слишком затонированных авто
Поделиться:
Изменить размер текста:

По данным ГИБДД Саратова, за 10 месяцев 2019 более 8600 водителей поплатились, установив незаконную тонировку стекол.

Любителей поездить «в бункере» штрафовали на 500 рублей. Но главное, как считают в ГИБДД, такие машины опасны для окружающих – видимость для водителей в чрезмерно тонированных авто резко снижается.

С 11 по 14 ноября в Саратове полиция снова проводит операцию «Тонировка».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24