С января по октябрь в Саратове за неправильную тонировку оштрафованы 8600 водителей
С 11 по 14 ноября в Саратове проходит операция по отлову слишком затонированных авто
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По данным ГИБДД Саратова, за 10 месяцев 2019 более 8600 водителей поплатились, установив незаконную тонировку стекол.
Любителей поездить «в бункере» штрафовали на 500 рублей. Но главное, как считают в ГИБДД, такие машины опасны для окружающих – видимость для водителей в чрезмерно тонированных авто резко снижается.
С 11 по 14 ноября в Саратове полиция снова проводит операцию «Тонировка».
ИСТОЧНИК KP.RU