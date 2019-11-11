С января по октябрь в Саратове за неправильную тонировку оштрафованы 8600 водителей

СЕГОДНЯ 11:27 2019-11-11T11:27:44+03:00

С 11 по 14 ноября в Саратове проходит операция по отлову слишком затонированных авто

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По данным ГИБДД Саратова, за 10 месяцев 2019 более 8600 водителей поплатились, установив незаконную тонировку стекол.

Любителей поездить «в бункере» штрафовали на 500 рублей. Но главное, как считают в ГИБДД, такие машины опасны для окружающих – видимость для водителей в чрезмерно тонированных авто резко снижается.

С 11 по 14 ноября в Саратове полиция снова проводит операцию «Тонировка».

ИСТОЧНИК KP.RU