2019-11-11T11:05:25+03:00
Происшествия

Подведены итоги мероприятия «Юный участник дорожного движения» в Саратове

Выявлено свыше 200 нарушений
Дарья Вострикова
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В Саратове с 6 по 8 ноября прошло профилактическое мероприятие «Юный участник дорожного движения».

Как рассказали «КП-Саратов» в Госавтоинспекции города, выявили 19 водителей, которые не по правилам везли в своих машинах несовершеннолетних, 87 пешеходов-нарушителей и 144 автомобилистов, не захотевших пропускать граждан.

Водителям напоминают, что именно они являются примером для своих детей, поэтому от их примера зависит, насколько грамотным участником дорожного

движения вырастет малыш.

ИСТОЧНИК KP.RU

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