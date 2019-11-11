Подведены итоги мероприятия «Юный участник дорожного движения» в Саратове
Выявлено свыше 200 нарушений
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В Саратове с 6 по 8 ноября прошло профилактическое мероприятие «Юный участник дорожного движения».
Как рассказали «КП-Саратов» в Госавтоинспекции города, выявили 19 водителей, которые не по правилам везли в своих машинах несовершеннолетних, 87 пешеходов-нарушителей и 144 автомобилистов, не захотевших пропускать граждан.
Водителям напоминают, что именно они являются примером для своих детей, поэтому от их примера зависит, насколько грамотным участником дорожного
движения вырастет малыш.
ИСТОЧНИК KP.RU