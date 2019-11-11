2019-11-11T11:03:12+03:00
Происшествия

В Вольске мужчина трижды насиловал 15-летнюю дочь

Дело направлено в суд
Екатерина Семенова
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В Вольске Саратовской области будут судить 50-летнего мужчину по обвинению в изнасилованиях и насильственных действий сексуального характера.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, жертвой была дочь обвиняемого.

По версии следствия, с мая по декабрь 2018 года мужчина трижды изнасиловал и пять раз совершил развратные действия по отношению к 15-летней девочке. О случившемся та рассказала лишь в январе 2019 года своему классному руководителю. После этого школа направила заявление в полицию.

Психологи СУ СКР наладили контакт с девочкой и версия об изнасиловании подтвердилась, несмотря на то, что мужчина не признал свою вину.

Уголовное дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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