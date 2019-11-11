Школьникам предложат подсчитать, какой будет их пенсия
В ПФР считают, что эти знания могут пригодиться учащимся
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Сотрудники областного пенсионного фонда и районных Управлений ПФР 14 ноября отправятся в школы и ВУЗы, чтобы в простой и доступной форме рассказать, как рассчитывается пенсия и от каких факторов зависит ее размер. Это случится в рамках Единого дня пенсионной грамотности.
Как рассказали в отделении ПФР по Саратовской области, предполагается, что эти уроки охватят около 3,5 тыс. учащихся.
В рамках интерактивных занятий школьники могут сами рассчитать предполагаемый размер своей будущей пенсии.
ИСТОЧНИК KP.RU