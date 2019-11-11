В Балакове двое подростков украли колонку из магазина
Мальчиков задержали
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Полиция Балаковского района раскрыла кражу из магазина, расположенного на Трнавской улице райцентра.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, 25 октября в 10:15 17-летний ученик колледжа с 20-летним сообщником-рецидивистом забрали колонку JBL стоимостью 4 тыс. рублей, не заплатив за нее.
Предполагаемых преступников задержали и отпустили под подписку о невыезде ждать решения уголовного дела.
ИСТОЧНИК KP.RU