В Энгельсе после застолья мужчина вонзил нож в живот собутыльнику

СЕГОДНЯ 10:36 2019-11-11T10:39:34+03:00

Гражданину дали три года колонии

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Суд признал 32-летнего жителя Энгельса виновным в умышленном причинении вреда человеку.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, в Энгельсе, на улице Маршала Василевского, 15 апреля мужчина поссорился с 49-летним жителем поселка СХИ из-за возникшей неприязни.

Мужчина схватился за нож и ударил им оппонента в живот, причинив тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни.

Гражданину дали три года исправительной колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU