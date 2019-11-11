2019-11-11T10:39:34+03:00
Происшествия

В Энгельсе после застолья мужчина вонзил нож в живот собутыльнику

Гражданину дали три года колонии
Дарья Вострикова
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Суд признал 32-летнего жителя Энгельса виновным в умышленном причинении вреда человеку.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, в Энгельсе, на улице Маршала Василевского, 15 апреля мужчина поссорился с 49-летним жителем поселка СХИ из-за возникшей неприязни.

Мужчина схватился за нож и ударил им оппонента в живот, причинив тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни.

Гражданину дали три года исправительной колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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