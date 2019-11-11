В Энгельсе после застолья мужчина вонзил нож в живот собутыльнику
Гражданину дали три года колонии
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Суд признал 32-летнего жителя Энгельса виновным в умышленном причинении вреда человеку.
Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, в Энгельсе, на улице Маршала Василевского, 15 апреля мужчина поссорился с 49-летним жителем поселка СХИ из-за возникшей неприязни.
Мужчина схватился за нож и ударил им оппонента в живот, причинив тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни.
Гражданину дали три года исправительной колонии общего режима.
ИСТОЧНИК KP.RU