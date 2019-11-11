В Саратовской области свыше 832 тыс. человек вакцинировались от гриппа
Охват населения составил 34,17%
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По данным на 7 ноября, 832 775 жителей Саратовской области защитились от гриппа.
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве здравоохранения Саратовской области, общий охват населения области вакцинацией против гриппа составил 34,17 или 39,79% от прикрепленного населения.
Защитить свое здоровье можно в поликлинике по месту жительства.
Врачи советуют не забывать гулять на свежем воздухе, заниматься спортом, принимать витамины и не допускать переохлаждения.
Если вы заболели, лучше не заниматься самолечением, а обратиться к специалистам.
ИСТОЧНИК KP.RU