Приезжие врачи обследуют детей в Озинском районе

СЕГОДНЯ 09:45 2019-11-11T09:45:25+03:00

В рамках акции «Маршруты здоровья» будут работать ортопед, офтальмолог, невролог и другие специалисты

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В Саратовской области продолжается реализация проекта «Маршруты здоровья», инициированного губернатором Валерием Радаевым.

- Две бригады обследуют население с помощью мобильных диагностических комплексов, центров здоровья, — сообщили «КП-Саратов» в министерстве здравоохранения региона.

В период с 28 мая по 7 ноября медики провели акции в 19 районах Саратовской области. Специалисты обследовали около 4 тыс. взрослых и почти 3 тыс. детей. Было сделано более 6,5 тыс. лабораторных и инструментальных диагностик. На допконсультации были направлены 550 взрослых и порядка 700 детей. В больницу госпитализировали 66 взрослых и столько же несовершеннолетних.

С 13 по 14 ноября медики областной детской клинической больницы проведут прием детей в Озинском районе.

На базе районной больницы будут работать офтальмолог, ортопед, невролог и другие врачи, также можно будет сделать УЗИ сердца.

График работы: 13 ноября — с 14:00 до 20:00 и 14 ноября — с 07:30 до 12:00.

ИСТОЧНИК KP.RU