ГИБДД предупреждает водителей Саратовской области о тумане и мокрых дорогах
ГИБДД по Саратовской области предупреждает участников дорожного движения о плохой погоде.
- На дорогах туман, что снизило видимость до 500 и менее метров. Это может спровоцировать аварии, — предупредили «КП-Саратов» в Госавтоинспекции.
Водителям напоминают, что в тумане и во время дождя предметы могут казаться дальше, чем есть на самом деле. Также мокрая дорога увеличивает тормозной путь. Поэтому водителям надлежит соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров, применять ближний свет и противотуманные фары.
Пешеходам надлежит быть внимательнее и использовать световозвращающие элементы в одежде.
ИСТОЧНИК KP.RU