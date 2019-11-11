ГИБДД предупреждает водителей Саратовской области о тумане и мокрых дорогах

СЕГОДНЯ 09:43 2019-11-11T10:06:12+03:00

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ГИБДД по Саратовской области предупреждает участников дорожного движения о плохой погоде.

- На дорогах туман, что снизило видимость до 500 и менее метров. Это может спровоцировать аварии, — предупредили «КП-Саратов» в Госавтоинспекции.

Водителям напоминают, что в тумане и во время дождя предметы могут казаться дальше, чем есть на самом деле. Также мокрая дорога увеличивает тормозной путь. Поэтому водителям надлежит соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров, применять ближний свет и противотуманные фары.

Пешеходам надлежит быть внимательнее и использовать световозвращающие элементы в одежде.

ИСТОЧНИК KP.RU