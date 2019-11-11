2019-11-11T09:29:20+03:00
Происшествия

Безработная женщина украла из магазина в Солнечном телефон

После поимки она призналась в преступлении
Ольга Симонова
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В Солнечном поселке Саратова полиция вчера, 10 ноября, раскрыла кражу смартфона.

- Утром 3 ноября к правоохранителям обратилась 47-летняя женщина и рассказала, что прошлым вечером кто-то в магазине на Тархова своровал Honor 7A Pro, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.

Полиция возбудила уголовное дело и поймала 35-летнюю безработную и ранее не судимую женщину. Она призналась в краже.

Злоумышленнице выписали подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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