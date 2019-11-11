Безработная женщина украла из магазина в Солнечном телефон
После поимки она призналась в преступлении
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В Солнечном поселке Саратова полиция вчера, 10 ноября, раскрыла кражу смартфона.
- Утром 3 ноября к правоохранителям обратилась 47-летняя женщина и рассказала, что прошлым вечером кто-то в магазине на Тархова своровал Honor 7A Pro, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.
Полиция возбудила уголовное дело и поймала 35-летнюю безработную и ранее не судимую женщину. Она призналась в краже.
Злоумышленнице выписали подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU