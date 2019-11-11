В Краснокутском районе ликвидировали очаг бруцеллеза

СЕГОДНЯ 09:28 2019-11-11T09:35:14+03:00

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В селе Рудня Краснокутского района Саратовской области ликвидирован очаг заболевания бруцеллезом животных.

Как рассказали «КП-Саратов» в Управлении ветеринарии правительства региона, ограничения отменены с 7 ноября.

В селе снят запрет на перемещение, продажу и закупку животных, заготовку, вывоз и продажу кормов.

Мясо и молоко можно производить без ограничений.

ИСТОЧНИК KP.RU