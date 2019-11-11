2019-11-11T09:35:14+03:00
Общество

В Краснокутском районе ликвидировали очаг бруцеллеза

Ограничения отменены с конца первой недели ноября
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В селе Рудня Краснокутского района Саратовской области ликвидирован очаг заболевания бруцеллезом животных.

Как рассказали «КП-Саратов» в Управлении ветеринарии правительства региона, ограничения отменены с 7 ноября.

В селе снят запрет на перемещение, продажу и закупку животных, заготовку, вывоз и продажу кормов.

Мясо и молоко можно производить без ограничений.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24