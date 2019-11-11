В Краснокутском районе ликвидировали очаг бруцеллеза
Ограничения отменены с конца первой недели ноября
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В селе Рудня Краснокутского района Саратовской области ликвидирован очаг заболевания бруцеллезом животных.
Как рассказали «КП-Саратов» в Управлении ветеринарии правительства региона, ограничения отменены с 7 ноября.
В селе снят запрет на перемещение, продажу и закупку животных, заготовку, вывоз и продажу кормов.
Мясо и молоко можно производить без ограничений.
ИСТОЧНИК KP.RU