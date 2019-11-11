В Саратове пенсионер украл у женщины из машины телефон
Припаркованный автомобиль стоял на улице Рахова
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Полиция Фрунзенского района раскрыла кражу у 52-летней женщины.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, 27 сентября с 17:00 до 21:00 неизвестный украл телефон Honor 10 Light из салона ее Renault Logan, припаркованного на улице Рахова.
Сумма ущерба составила 14,9 тыс. рублей.
Предполагаемого преступника задержали, им оказался 62-летний мужчина, который во всем признался.
У него изъяли похищенное, после чего отпустили под подписку о невыезде ждать решения уголовного дела.
ИСТОЧНИК KP.RU