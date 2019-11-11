В Саратове пенсионер украл у женщины из машины телефон

СЕГОДНЯ 09:18 2019-11-11T09:34:20+03:00

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Полиция Фрунзенского района раскрыла кражу у 52-летней женщины.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, 27 сентября с 17:00 до 21:00 неизвестный украл телефон Honor 10 Light из салона ее Renault Logan, припаркованного на улице Рахова.

Сумма ущерба составила 14,9 тыс. рублей.

Предполагаемого преступника задержали, им оказался 62-летний мужчина, который во всем признался.

У него изъяли похищенное, после чего отпустили под подписку о невыезде ждать решения уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU