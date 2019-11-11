В понедельник в Саратовской области будет гололед и туман

СЕГОДНЯ 06:24 2019-11-11T06:24:03+03:00

Утром и днем — порывы ветра до 12 м/с

Изменить размер текста: A A

В Саратовской области сегодня утром, 11 ноября, ожидается морось и туман с видимостью 500 метров и менее, слабый гололед.

- Погода будет облачной с прояснениями, днем существенных осадков не прогнозируется. На отдельных участках дорог — гололедица, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона.

Температура днем поднимется до +4…+9 градусов, ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 4-9 м/с, утром и днем порывы до 12 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU