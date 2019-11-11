2019-11-11T06:24:03+03:00
Общество

В понедельник в Саратовской области будет гололед и туман

Утром и днем — порывы ветра до 12 м/с
Ольга Симонова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Саратовской области сегодня утром, 11 ноября, ожидается морось и туман с видимостью 500 метров и менее, слабый гололед.

- Погода будет облачной с прояснениями, днем существенных осадков не прогнозируется. На отдельных участках дорог — гололедица, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона.

Температура днем поднимется до +4…+9 градусов, ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 4-9 м/с, утром и днем порывы до 12 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Премьера «Чайки» в театре «Версия» сорвала овации саратовцев
Николай Панков поздравил сотрудников полиции с профессиональным праздником
В Саратове мужчина украл из магазина корзину с продуктами
Саратовский баскетбольный «Автодор» победил «Калев»
Вор из Энгельса оставил две многоэтажки без связи
В Марксовском районе ГИБДД остановила автомобиль с тремя мужчинами и 100 граммами героина
В Саратове открылась выставка необычных монет
Водитель иномарки в Саратове врезался в грузовик с цистерной
Социальные сети наврали саратовцам о массовом отключении воды
В Заводском районе в ДТП двух такси пострадала пассажирка
В Саратове в октябре пропал Роман Курило
У Саратова Priora врезалась в иномарку
В Красноармейске вор вытащил из квартиры домашний кинотеатр
В Саратове столкнулись машина ДПС и иномарка
Автобусу от «Happy Молла» до Усть-Курдюма добавили несколько остановок
Пожилые люди перелезают по забору в Саратове из-за раскопок во дворе
Директор музея Чернышевского празднует юбилей