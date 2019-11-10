В Марксовском районе ГИБДД остановила автомобиль с тремя мужчинами и 100 граммами героина

СЕГОДНЯ 16:16 2019-11-10T16:16:56+03:00

В отношении одного из них возбудили уголовное дело [фото]

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В Марксовском районе Саратовской области ГИБДД остановила автомобиль с интересной находкой.

- В салоне было трое мужчин. Во время досмотра одного из них — 27-летнего — нашлись 104 свертка с веществом. Эксперты установили, что это — около 100 граммов героина, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД по региону.

Фото ГУ МВД по Саратовской области

Следователи возбудили уголовное дело по данному факту. Задержанному теперь грозит до 20 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU