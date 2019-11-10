2019-11-10T16:16:56+03:00
Происшествия

В Марксовском районе ГИБДД остановила автомобиль с тремя мужчинами и 100 граммами героина

В отношении одного из них возбудили уголовное дело [фото]
Ольга Симонова
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Фото ГУ МВД по Саратовской областиФото ГУ МВД по Саратовской области
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В Марксовском районе Саратовской области ГИБДД остановила автомобиль с интересной находкой.

- В салоне было трое мужчин. Во время досмотра одного из них — 27-летнего — нашлись 104 свертка с веществом. Эксперты установили, что это — около 100 граммов героина, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД по региону.

Фото ГУ МВД по Саратовской области

Фото ГУ МВД по Саратовской области

Следователи возбудили уголовное дело по данному факту. Задержанному теперь грозит до 20 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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