В Марксовском районе ГИБДД остановила автомобиль с тремя мужчинами и 100 граммами героина
В отношении одного из них возбудили уголовное дело [фото]
Фото ГУ МВД по Саратовской области
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В Марксовском районе Саратовской области ГИБДД остановила автомобиль с интересной находкой.
- В салоне было трое мужчин. Во время досмотра одного из них — 27-летнего — нашлись 104 свертка с веществом. Эксперты установили, что это — около 100 граммов героина, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД по региону.
Фото ГУ МВД по Саратовской области
Следователи возбудили уголовное дело по данному факту. Задержанному теперь грозит до 20 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU