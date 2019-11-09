2019-11-09T13:34:12+03:00
Происшествия

Саратовец лишился 91 тыс. рублей после звонка лже-сотрудника банка

Еще одной жертвой стала 42-летняя женщина
Екатерина Семенова
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Полиция предостерегает жителей Саратовской области от мошенников.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, самым распространенным способом обмана остается хищение денег с банковских карт и счетов граждан.

- Зачастую мошенники звонят людям и представляются сотрудниками банков, сообщая о подозрительной попытке списать средства со счета, – рассказали в ГУ МВД региона.

Так, 50-летний житель Саратова поверил и продиктовал аферисту данные своей карты, лишившись 91 тыс. рублей.

42-летняя женщина пообщалась с мошенником и сообщила ему реквизиты карты и код из смс-сообщения. Она потеряла 8 930 рублей.

По данным фактам начата проверка.

Полиция предупреждает, что настоящие работники банков никогда не просят сообщить пин-код карты. Кроме того, если мошенники сообщили о блокировке карты, то это можно проверить в банкомате.

ИСТОЧНИК KP.RU

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