Саратовец лишился 91 тыс. рублей после звонка лже-сотрудника банка
Полиция предостерегает жителей Саратовской области от мошенников.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, самым распространенным способом обмана остается хищение денег с банковских карт и счетов граждан.
- Зачастую мошенники звонят людям и представляются сотрудниками банков, сообщая о подозрительной попытке списать средства со счета, – рассказали в ГУ МВД региона.
Так, 50-летний житель Саратова поверил и продиктовал аферисту данные своей карты, лишившись 91 тыс. рублей.
42-летняя женщина пообщалась с мошенником и сообщила ему реквизиты карты и код из смс-сообщения. Она потеряла 8 930 рублей.
По данным фактам начата проверка.
Полиция предупреждает, что настоящие работники банков никогда не просят сообщить пин-код карты. Кроме того, если мошенники сообщили о блокировке карты, то это можно проверить в банкомате.
ИСТОЧНИК KP.RU