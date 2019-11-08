Панков: Володин напомнил об отсутствии саратовских миллиардеров в благотворительных проектах

СЕГОДНЯ 19:56 2019-11-08T19:57:51+03:00

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p> Депутат Государственной Думы Николай Панков принял участие в обсуждении проекта председателя Госдумы Вячеслава Володина по строительству Парка покорителей космоса. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале «Пара слов».

- И вновь испытываешь гордость за нашу область, страну, посещая священное для нас место. Да, это место свершения подвига. Мировая точка гордости – место приземления Юрия Гагарина. Два земляка, Вячеслав Володин и Роман Абрамович, осматривали и еще раз прорабатывали сегодня на месте проект Парка покорителей космоса. Это проект мирового уровня, потому что такого нигде нет. Имеется в виду проект героя всего мира – Юрия Гагарина и то, что объединит наших жителей.

Это новый архитектурный ансамбль вокруг стелы и памятника великому космонавту. А также новое функциональное зонирование территории, где будет уникальная детская площадка, зоны отдыха, автостоянка и многое другое. Это велопешеходные маршруты и интерактивное наполнение. Проект небывалый для области, и для его воплощения в жизнь придётся потрудиться всем.

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Сергей Капков, представляющий МГУ, приоткрыл загадку. Он отметил, что гениальность идеи Вячеслава Володина о создании парка национальной гордости на месте мирового подвига Гагарина объединила всех участников.

Сергей Капков в Москве реализовал проект реконструкции парка Горького, доложил концепцию нашего парка. Он как реализатор идеи немного, а точнее многого не раскрыл из той задумки, что обсуждал с Володиным. Тем самым оставляя еще возможность встретиться с нашей аудиторией.

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Разговор перешел в плоскость бурного обсуждения. Иной раз думалось, что иждивенческие вещи, о каких говорят руководители, сами не понимают. Это и «дайте деньги на газету», и о создании взлетной полосы в парке для аэроклуба, который перевозил пассажиров. Возможно, за деньги. Сплошная коммерция. Володину пришлось убеждать в том, что памятник космосу, Гагарину – это, конечно, выше, чем решение частных городских, районных, областных вопросов. Он предложил чиновникам чаще обсуждать с людьми их проблемы. Напомнив об отсутствии саратовских миллиардеров в благотворительных проектах. И много еще о чем был разговор, в том числе и о потребительском отношении отдельных лиц, – пишет Панков.

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ИСТОЧНИК KP.RU