Следователи проверяют гибель двух женщин в сгоревшем доме под Вольском
В Саратовской области начала проверка гибели двух человек на пожаре в Вольском районе.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ КСР региона, в горящем доме погибли две женщина.
Сообщение о возгорании поступило около пяти утра 8 ноября. Горел частный дом на улице Ленина в поселке Барановка. На пепелище были найдены тела, предположительно, 70-летней женщины и ее 52-летней подруги.
Следователи осмотрели место происшествия. Следов насильственной смерти не обнаружено. По предварительной версии, причиной могло стать отравление продуктами горения.
По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU