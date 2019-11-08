Следователи проверяют гибель двух женщин в сгоревшем доме под Вольском

СЕГОДНЯ 17:35 2019-11-08T17:35:55+03:00

Найдены тела пенсионерки и ее знакомой

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В Саратовской области начала проверка гибели двух человек на пожаре в Вольском районе.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ КСР региона, в горящем доме погибли две женщина.

Сообщение о возгорании поступило около пяти утра 8 ноября. Горел частный дом на улице Ленина в поселке Барановка. На пепелище были найдены тела, предположительно, 70-летней женщины и ее 52-летней подруги.

Следователи осмотрели место происшествия. Следов насильственной смерти не обнаружено. По предварительной версии, причиной могло стать отравление продуктами горения.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU